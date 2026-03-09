Incidente a Civitavecchia schianto tra 2 auto | paura nella notte su via Buonarroti

Nella notte a Civitavecchia, intorno alle 23, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente su via Buonarroti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. Non sono state segnalate altre persone coinvolte o ferite gravi. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Civitavecchia, 9 marzo 2026 – Nella notte, intorno alle ore 23, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Buonarroti per un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, i due veicoli si sono scontrati. Sul posto sono arrivati gli uomini della Bonifazi, che hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso. I pompieri hanno utilizzato attrezzature idonee per estrarre dalle lamiere uno dei due conducenti, rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo dopo l'impatto. Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul luogo dell'incidente.