Incidente a Carignano | rimorchio di un tir prende fuoco durante la marcia colonna di fumo visibile da distante

Oggi a Carignano, nel tardo pomeriggio, un rimorchio di un tir ha preso fuoco mentre percorreva l'ex statale 20 vicino alla rotonda del cimitero. Il rogo ha generato una colonna di fumo visibile da distante, attirando l'attenzione dei passanti e dei mezzi di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.

Il rimorchio di un tir ha preso improvvisamente fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, mentre il mezzo pesante percorreva l'ex statale 20 a Carignano, nei pressi della rotonda che conduce al cimitero cittadino. Immediatamente dal mezzo, alimentato a gas, si è alzata una colonna di fumo visibile da distante. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a dare l'allarme. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, rese più complesse dal fatto che il veicolo è alimentato a gas, sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola. Rilievi a cura dei carabinieri. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico.