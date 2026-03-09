Inchiesta Doppia Curva l'imprenditore ed ex ultrà interista Mauro Russo patteggia 2 anni per il business parcheggi

Mauro Russo, imprenditore ed ex ultrà interista, ha patteggiato una pena di due anni con sospensione della condanna. Russo era stato arrestato il 5 maggio 2025 nell'ambito dell'inchiesta denominata

Mauro Russo ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa. L'imprenditore ed ex ultrà interista era stato arrestato il 5 maggio 2025 nel filone dell'inchiesta 'Doppia Curva' relativo al business dei parcheggi dello stadio San Siro di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

