Inchiesta curve San Siro l’ex ultrà interista Mauro Russo patteggia una pena di due anni

Un ex ultrà interista ha patteggiato una pena di due anni nell'ambito di un'inchiesta sulle curve di San Siro. L'indagine coinvolge diverse persone e si concentra su accuse di usura, estorsioni e emissione di false fatture. In alcuni casi, le indagini hanno accertato un presunto coinvolgimento con la cosca della famiglia Bellocco. Sono state emesse ulteriori condanne e patteggiamenti nel procedimento.

Milano, 9 marzo 2026 – Altre condanne e patteggiamenti in un filone dell'inchiesta sulle curve di San Siro che vedeva al centro ipotesi di usura, estorsioni e false fatture, in alcuni casi con l'aggravante di aver “agevolato la cosca” della “famiglia Bellocco”. Tranche di indagine coordinata dai pm della Dda milanese Paolo Storari, Sara Ombra e Leonardo Lesti condotta dalla Squadra mobile della Polizia e dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf. Mauro Russo patteggia Ha patteggiato 2 anni, con pena sospesa, Mauro Russo, ex ultrà della curva Nord interista ed ex socio in un marchio di moda di Paolo Maldini e Bobo Vieri... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

