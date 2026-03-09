Incendio in capannone dismesso chiusa in via precauzionale una scuola a Catania

Un incendio si è sviluppato giovedì scorso in un capannone dismesso vicino a un istituto scolastico a Catania. In seguito all’evento, il sindaco ha deciso di chiudere temporaneamente il plesso di via Plaia dell’istituto comprensivo Dusmet Doria. La decisione è stata presa a scopo precauzionale, e la scuola rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni.

