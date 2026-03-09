Stamattina alle 6:30, un incendio si è sviluppato in via Novacella a Bolzano. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Croce Bianca sono intervenute prontamente. Una donna di 94 anni è stata salvata dalle fiamme, che sono state attribuite a un materasso. Nessun altro ferito è stato segnalato.

Un principio d’incendio scoppiato alle 6:30 di stamattina in via Novacella a Bolzano ha messo in allarme le squadre dei Vigili del Fuoco e la Croce Bianca. L’origine del rogo è stata individuata in un materasso all’interno dell’appartamento al terzo piano, dove risiedeva una donna di 94 anni rimasta intossicata dai fumi della combustione. L’anziana è stata immediatamente soccorsa dal medico d’urgenza e dal personale sanitario presente sul posto per ricevere le prime cure. La presenza della badante, che ha aperto la porta dall’interno, si è rivelata determinante per l’accesso rapido all’abitazione da parte dei soccorritori. Gli agenti della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio a Bolzano: 94enne salvata, il materasso era la causa

