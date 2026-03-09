Giovedì 5 marzo, il principe William ha visitato la Cornovaglia, nel sud del Regno Unito, e durante la giornata ha preso gli ordini telefonici di un’azienda agricola, comportandosi come un normale dipendente. Il momento è stato immortalato in un video che ha divertito chiunque lo abbia visto. La visita ha coinvolto diverse attività e si è conclusa con una passeggiata tra le campagne della regione.

Giovedì 5 marzo il principe William è andato in Cornovaglia, nel sud del Regno Unito, per una visita in Cornovaglia. La scelta non è stata casuale: quel giorno si celebrava San Pirano, patrono della contea. Il futuro re del Regno Unito, 42 anni, ha visitato Helston, il comune più a sud del Paese, e si è fermato alla Gear Farm Pasty Company, un’azienda agricola biologica che prepara specialità tradizionali utilizzando prodotti provenienti dalla fattoria stessa. Come spesso accade, William non è rimasto con le mani in tasca ma, indossato il grembiule, si è messo dietro al bancone per preparare i cornish pasty, deliziosi pasticci di carne tipici della Cornovaglia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - In visita in Cornovaglia, William ha preso gli ordini al telefono di un'azienda agricola, come un dipendente qualsiasi. Facendo divertire tutti: il video

Articoli correlati

Russia, 17enne uccisa in un’azienda agricola: condannato l’ex dipendente del padreUn delitto di estrema violenza avvenuto in un’azienda agricola della regione di Krasnoyarsk Krai si è concluso con una pesante condanna giudiziaria.

“Il principe William ha preso in mano la situazione e ora vince la linea dura: le cugine Beatrice ed Eugenia escluse da tutti gli eventi ufficiali”. I retroscenaIl principe William ha bandito le figlie del principe Andrea dagli eventi pubblici reali dopo il coinvolgimento del padre nel caso Epstein Il...

Contenuti utili per approfondire In visita in Cornovaglia William ha...

Discussioni sull' argomento Principe William risponde al telefono in Cornovaglia: l’equivoco sul nome della cliente diventa virale; Panettiere reale | Il principe William fa i cornish pasties; William e Kate, l'agenda di marzo 2026: dalla parata di San Patrizio al banchetto con la Nigeria; Il principe William contestato per il caso Epstein, le urla per strada sullo zio Andrea: Da quanto lo sapevi? - Il video.

Scogliere a picco sul mare, fari solitari e incredibili spiagge: una nuova avventura fotografica in Cornovaglia ti aspetta! A maggio, la magia della fioritura dell'Armeria Marittima tinge di rosa i paesaggi costieri, mentre le giornate lunghissime ci regalerann - facebook.com facebook

Principe William risponde al telefono in Cornovaglia: l’equivoco sul nome della cliente diventa virale x.com