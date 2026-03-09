In Val di Fassa è tripudio azzurro Pirovano sogna in grande Curtoni e Zenere da impazzire Goggia limita i danni

In Val di Fassa si sono disputate tre gare di Coppa del Mondo, con tre atleti italiani che hanno conquistato tutte le vittorie. Pirovano ha ottenuto risultati importanti, mentre Curtoni e Zenere hanno impressionato con le loro performance. Goggia ha invece limitato i danni, mantenendo buoni piazzamenti. Il weekend in Trentino è stato decisamente positivo per lo sport italiano.

Tre gare e tre vittorie. Il fine settimana in Val di Fassa resterà uno dei momenti più intensi della stagione di Coppa del Mondo per l'Italia. Semplicemente incredibile quello che è andato in scena sulla pista La Volata, con la doppia vittoria in discesa di Laura Pirovano e poi con il successo in superG di Elena Curtoni, con il podio di Asja Zenere che ha aumentato ulteriormente la festa azzurra. Chiaramente Laura Pirovano si prende il centro del palcoscenico per la sua doppietta in discesa. Dal non salire mai sul podio in Coppa del Mondo, la trentina in due giorni piazza uno uno-due semplicemente clamoroso e che ora addirittura la porta ad essere la principale favorita per la conquista della coppa di specialità.