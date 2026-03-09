In The Grey | Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy Ritchie

Black Bear ha reso disponibile il primo trailer di In The Grey, il nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie. Nel video sono visibili Henry Cavill e Jake Gyllenhaal, protagonisti della pellicola. La clip mostra scene di azione e suspense, senza rivelare dettagli sulla trama. Il trailer è ora accessibile al pubblico e anticipa un’uscita imminente.

Black Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey, l’ultima fatica cinematografica scritta e diretta da Guy Ritchie. La sinossi ufficiale segue un team d’élite di agenti segreti che operano nelle ombre globali, muovendosi con la stessa disinvoltura tra i corridoi del potere e i campi di battaglia. Quando un dispotico criminale sottrae una fortuna da un miliardo di dollari, la squadra viene inviata per recuperarla in quella che, per chiunque altro, sarebbe una missione suicida. Quello che inizia come un colpo impossibile si trasforma rapidamente in una guerra totale dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di anticipare le mosse del nemico. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - In The Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy Ritchie Altri aggiornamenti su The Grey Temi più discussi: ‘In the Grey’, il trailer del nuovo film di Guy Ritchie; In the Grey, il trailer del nuovo film di Guy Ritchie con Henry Cavill e Jake Gyllenhaal; In the Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nelle prime immagini ufficiali del film di Guy Ritchie; In the Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Guy Ritchie. In the Grey: Jake Gyllenhaal e Henry Cavill nel primo trailer ufficiale del nuovo film di Guy RitchieDebutta a maggio nelle sale americane la nuova commedia d'azione diretta dal regista inglese. Nel cast, oltre a Jake Gyllenhaal e Henry Cavill, anche Rosamund Pike e Eiza González. Ecco il primo trail ... comingsoon.it In The Grey: Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy RitchieBlack Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey. Henry Cavill e Jake Gyllenhaal guidano il cast del nuovo film di Guy Ritchie. universalmovies.it Eleganza che non passa inosservata. La D180 Special Edition – The Grey Collection unisce design minimalista, finiture premium e tecnologia avanzata in un'unica configurazione esclusiva. Disponibile nelle versioni D180 1, D180 8 e hibry5, ancora per pochi - facebook.com facebook Debutta a maggio nelle sale americane la nuova commedia d'azione diretta da #GuyRitchie. Nel cast, oltre a #JakeGyllenhaal e #HenryCavill, anche Rosamund Pike e Eiza González. Ecco il primo trailer ufficiale di #IntheGrey. x.com