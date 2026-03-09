In The Grey | Henry Cavill e Jake Gyllenhaal nel primo esplosivo trailer del film di Guy Ritchie

Black Bear ha diffuso il primo trailer di In The Grey, il nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie. Nel video, vengono mostrati Henry Cavill e Jake Gyllenhaal in scene che promettono azione e intensità. Il trailer offre un'anteprima delle sequenze previste nel film, senza rivelare dettagli sulla trama. La data di uscita e ulteriori informazioni non sono state ancora comunicate.

Black Bear ha rilasciato il primo trailer di In The Grey, l'ultima fatica cinematografica scritta e diretta da Guy Ritchie. La sinossi ufficiale segue un team d'élite di agenti segreti che operano nelle ombre globali, muovendosi con la stessa disinvoltura tra i corridoi del potere e i campi di battaglia. Quando un dispotico criminale sottrae una fortuna da un miliardo di dollari, la squadra viene inviata per recuperarla in quella che, per chiunque altro, sarebbe una missione suicida. Quello che inizia come un colpo impossibile si trasforma rapidamente in una guerra totale dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di anticipare le mosse del nemico.