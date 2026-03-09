In piazza docenti e personale del Giulio Cesare-Romanazzi | Tante questioni irrisolte

Stamattina a Bari, docenti e personale ATA dell'istituto Giulio Cesare-Romanazzi hanno partecipato a una manifestazione indetta dalla Flc Cgil per segnalare diverse questioni irrisolte legate alla scuola. La protesta si è svolta nel giorno dello sciopero, con gli operatori scolastici che hanno espresso le loro preoccupazioni pubblicamente. La manifestazione ha coinvolto numerosi insegnanti e collaboratori dell’istituto.

Il sit-in è stato indetto da Flc Cgil Bari. Il segretario del sindacato, Vito Fumai: "Grande partecipazione anche con studenti e famiglie" La protesta di stamane si è svolta nonostante una pioggia insistente: “Siamo andati ben oltre le aspettative - spiega a BariToday Vito Fumai, segretario generale Flc Cgil Bari -. Hanno scioperato anche gli studenti e abbiamo avuto pure alcuni dei loro familiari al presidio, assieme a insegnanti di altre scuole”. “La proclamazione dello stato di agitazione del Giulio Cesare-Romanazzi” ha detto Fumai - “nonostante fosse il primo caso in Puglia e un evento rarissimo a livello nazionale - il secondo assoluto - è stata per noi una conseguenza inevitabile, una misura necessaria”. 🔗 Leggi su Baritoday.it

