In occasione dell’8 marzo, Laura Mattarella ha parlato al Tg3 per affrontare senza fronzoli la situazione delle donne in Italia, mettendo in luce le difficoltà nel conciliare vita privata e carriera senza dover rinunciare a nulla. La sua riflessione si è concentrata su come i diritti siano spesso distanti dalla realtà vissuta ogni giorno.

I n occasione dell’8 marzo, Laura Mattarella ha affidato al Tg3 una riflessione asciutta e priva di retorica sulla condizione femminile in Italia, evidenziando il divario tra i diritti sanciti e la realtà quotidiana. Secondo la figlia del Presidente della Repubblica, il percorso verso un’uguaglianza sostanziale è tutt’altro che concluso: «Sulla carta abbiamo una parità piena, ma nei fatti dobbiamo fare ancora tanta strada. La differenza salariale tra uomini e donne ne è un esempio lampante». 8 marzo, la storia dei diritti conquistati dalle donne. guarda le foto Laura Mattarella per l’8 marzo: «Poche donne al comando». Il focus si è poi spostato sulla scarsa presenza femminile nelle posizioni di comando, spesso trattata dai media come un evento straordinario anziché come la norma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In occasione dell'8 marzo, Laura Mattarella sceglie parole nette e prive di retorica per fotografare la realtà femminile in Italia al Tg3. Un’analisi lucida e necessaria su quanto sia difficile, oggi, trovare un equilibrio tra vita privata e ambizioni professionali senza dover rinunciare a nulla

