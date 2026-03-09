Un articolo denuncia l’attuale minaccia rappresentata dai fondamentalisti religiosi che, in nome di Dio, opprimono le donne e le persone LGBT, oltre a essere responsabili della morte di migliaia di innocenti. La situazione si riferisce a gruppi che agiscono in diverse aree del mondo, portando avanti pratiche violente e estremiste. La questione coinvolge diverse nazioni e richiede attenzione immediata.

È arrivato il momento di fermare questi pazzi fanatici, questi fondamentalisti religiosi che opprimono le donne e i gay e uccidono centinaia di migliaia di innocenti. Non dico bombardarli, ma almeno smettere di armarli e di farci comandare da loro! Da quando è partito l’attacco Usa all’Iran, la Military Religious Freedom, associazione di militari che difende la laicità delle forze armate statunitensi, ha ricevuto oltre 110 denunce nei confronti di comandanti che hanno indottrinato i soldati dicendo loro di essere “in missione per conto di Dio” e spiegando che la guerra all’Iran è parte di un piano divino. Non si tratta di eccezioni, sono le... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In missione per conto di Dio”? È arrivato il momento di fermare questi pazzi fanatici

