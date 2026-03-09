In Fiera torna C' era una volta | in esposizione monete francobolli d' epoca e abbigliamento vintage

In fiera si torna a parlare di collezionismo con l’evento “C’era una volta”, che si svolge nel fine settimana a Cesena Fiera. Durante i due giorni, i visitatori potranno ammirare monete, francobolli e abbigliamento vintage esposti nei padiglioni, con un’attenzione particolare alla filatelia e al modernariato. La mostra-mercato è un appuntamento mensile dedicato agli appassionati di materiali d’epoca e oggetti di collezione.

Monete, medaglie e francobolli ancora protagonisti nei padiglioni di Cesena Fiera. Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, nell'ambito di "C'era una volta", l'appuntamento mensile dedicato all'antiquariato e al modernariato, si terrà la mostra-mercato incentrata sulla filatelia e sulla numismatica, che arriva alla terza edizione ospitando circa 35 espositori specializzati in monetazione antica e moderna, euro, cartamoneta italiana ed estera, medaglistica e filatelia. Fra le presenze da segnalare, quella di Numismatica Felsinea Srl di Bologna che proprio nel corso della manifestazione presenterà in anteprima il suo nuovo "Listino a prezzi fissi n.