Impianti sportivi | in città lavori per 36milioni di euro ecco le opere strategiche

In città sono stati annunciati lavori per gli impianti sportivi per un totale di circa 36 milioni di euro. L’assessore comunale allo Sport ha spiegato durante una conferenza stampa che gli interventi, previsti nel biennio 2024-2025, riguardano diverse strutture sportive strategiche. L’investimento complessivo si concentra su opere che coinvolgono diverse aree della città senza entrare nel dettaglio dei singoli progetti.

Sono stati illustrati gli interventi sulle strutture sportive nel biennio 2024 - 2025. Dal "Cubone" alla Cittadella dello Sport, ecco quali sono i progetti in fase di realizzazione “L’investimento totale previsto sugli impianti sportivi cittadini raggiunge quindi circa 36.250.000 euro”, lo ha dichiarato l’assessore comunale allo Sport Elisa Lodi in una conferenza stampa in cui sono stati illustrati gli interventi sulle strutture sportive nel biennio 2024 - 2025. In questo periodo, è emerso, sono stati realizzati lavori per circa 7,2 milioni di euro, comprese le palestre scolastiche. Sono attualmente in corso interventi per un valore complessivo di circa 16,8 milioni di euro, mentre i lavori già programmati ammontano a circa 12,1 milioni di euro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

