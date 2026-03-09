Imperia | Pinter smonta la memoria e l’identità in scena

A Imperia, il teatro ospita una rappresentazione basata sull’opera di Harold Pinter, in cui si affrontano temi legati al tempo e alla memoria. La scena mette in discussione i concetti di identità e ricordo attraverso una performance che coinvolge il pubblico. La messa in scena si concentra sull’interpretazione delle parole e delle atmosfere create dall’autore britannico.

Il palcoscenico di Imperia accoglie una riflessione profonda sul tempo e sulla memoria con la messa in scena dell'opera di Harold Pinter. Dal 13 al 15 marzo, il teatro Lo Spazio Vuoto ospita Tradimenti, un viaggio drammatico che smonta le certezze sull'amore e sulla fedeltà. La produzione vede protagonisti Gianni Oliveri e Cinzia Cuppone, insieme ad Amedeo Casella e Cristiano Peri, sotto la direzione artistica dello stesso Oliveri. La trappola della memoria collettiva. L'opera teatrale non si limita a raccontare una semplice storia di infedeltà coniugale tra Jerry ed Emma, ma esplora come il tempo modifica la percezione della realtà. I personaggi vivono un rapporto di mutuale infedeltà con il proprio passato, dove i ricordi vengono cancellati o distorti dal presente.