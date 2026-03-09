A Imola, sono stati stanziati 1,6 milioni di euro per lavori di riqualificazione di quindici vie. I cantieri inizieranno il 16 del mese e interesseranno le principali arterie della città. L’intervento mira a migliorare le condizioni delle strade e a ridare nuovo impulso alla viabilità locale. La fase di lavori si protrarrà nei prossimi mesi con interventi mirati su diverse zone della città.

Il territorio imolese si prepara a una trasformazione radicale del suo volto infrastrutturale, con un piano d’intervento che coinvolge quindici arterie strategiche. A partire dal 16 marzo 2026, la città affronterà un massiccio programma di manutenzione stradale finanziato per oltre un milione e mezzo di euro, includendo anche opere specifiche su via Lasie e viale D’Agostino. L’iniziativa, definita Piano asfalti 2026, non si limita alla semplice sostituzione del manto viario ma prevede una rigenerazione profonda della segnaletica e il ripristino di oltre sessanta attraversamenti pedonali con materiali ad alta durabilità. L’Amministrazione comunale ha confermato l’impegno nel recupero della manutenzione arretrata su una rete complessiva di oltre settecento chilometri di strade e più di cento chilometri di piste ciclabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola: 1,6 milioni per 15 vie, i cantieri partono il 16

