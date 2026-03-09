Imola | 105mila posti per la nuova arena in via Malsicura

A Imola, le ruspe stanno attualmente lavorando in via Malsicura, dietro il rettilineo principale dell’autodromo, per la realizzazione di una nuova arena che potrà ospitare fino a 105 mila persone. I lavori sono già in corso per modellare il terreno e prepararlo alla costruzione di questa infrastruttura. La fase di sviluppo procede senza interruzioni.

Le ruspe hanno già iniziato a modellare il terreno in via Malsicura, alle spalle del rettilineo principale dell'Autodromo di Imola. È lunedì 9 marzo 2026 e i lavori per la nuova Music Park Arena entrano nel vivo, con escavatori che conferiscono la giusta pendenza per garantire la migliore visuale agli spettatori. Camion fanno la spola dal vicino Lungofiume per portare il terreno necessario a completare l'intervento, mentre si prepara uno spazio verde inaugurato il 13 giugno con il concerto di Cesare Cremonini. L'investimento iniziale supera già le 100mila euro, ma questo è solo l'inizio di una trasformazione più ampia del circuito che include anche la Casa degli eventi alla Tosa e la sopraelevazione dei box.