Immigrazione clandestina bloccate tremila pratiche false | 18 arresti | VIDEO

Diciotto persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione che ha sequestrato circa tremila pratiche false di immigrazione clandestina. Le indagini hanno portato alla scoperta di un’associazione criminale che si occupava di favorire ingressi irregolari, falsificare documenti e commettere truffe. L’intervento delle forze dell’ordine ha coinvolto diversi soggetti accusati di associazione a delinquere, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso e truffa.

Il sistema messo in piedi da un dipendente dell'ispettorato del lavoro di Napoli con la collaborazione di un Caf del casertano. Bustarelle tra 1200 e 2000 euro per ogni assunzione fittizia Diciotto persone sono state colpite da misura cautelare in quanto ritenute far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso e truffa. Tra gli indagati - 37 in totale - risultano persone residenti a Marcianise, San Marcellino, Trentola Ducenta, Casal di Principe, Succivo, Orta di Atella, San Felice a Cancello, Recale, Frignano, Capodrise, Santa Maria Capua Vetere, Parete, Cancello ed Arnone e Aversa.