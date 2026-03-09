Immigrazione aumento dei bisogni ed esclusione dai servizi sanitari

A Castel Volturno, la popolazione migrante si trova spesso esclusa da diversi servizi del territorio, a causa delle carenze presenti nella zona del casertano. L’aumento delle esigenze di questa comunità si scontra con le difficoltà di accesso a servizi essenziali, evidenziando una condizione di marginalizzazione che si ripete in questa parte della regione.

A Castel Volturno la popolazione migrante continua a essere esclusa da molti servizi del territorio a causa delle carenze che persistono nel casertano. Con 691 persone accolte nel 2025 nel suo sportello fisso l’ong ha osservato un invecchiamento della popolazione straniera che vi accede. Secondo i dati raccolti nell’ultimo anno la maggior parte delle persone che si sono recate da EMERGENY a Castel Volturno facevano parte della fascia d’età compresa tra i 41 – 60 anni (43%), seguita da 18 – 40 (37%), persone con più di 60 anni (7%) e bambini di età compresa tra i 0- 5 anni (6%), 6 – 14 anni (6%) e 15 – 17 anni (1%). Il trend è confermato anche dal confronto con i dati delle attività dello sportello del 2024, con un aumento percentuale per la fascia 41 – 60 anni del 2,5% e delle persone con età maggiore di 60 anni dell’1%. 🔗 Leggi su Casertanews.it

