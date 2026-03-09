Imma Tataranni torna e domina Giordano cresce con la Meloni

Domenica 8 marzo 2026, su Rai1, è andata in onda la quinta stagione della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo, che ha registrato una media di 3 milioni di spettatori. Nel frattempo, il programma Giordano con la Meloni ha visto una crescita negli ascolti rispetto alle settimane precedenti. I dati Auditel di ieri mostrano una giornata ricca di audience televisive.

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 8 marzo 2026, vedono su Rai1 la quinta stagione della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo conquistare una media di 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo segna 1.577.000 appassionati di quiz con uno share del 13.1%. Su Rai2 il film Divorzio a Las Vegas intrattiene 437.000 teste (2.4%). Su Tv8 Operation Fortune diverte 221.000 individui all'ascolto con l'1.4%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.251.000 – 6.5%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio intrattiene 1.349.000 spettatori pari al 7.