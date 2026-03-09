Il video-glossario di Ehiweb per spiegare il mondo tech

Ehiweb, azienda italiana specializzata in connettività, ha pubblicato un video-glossario dedicato a chiarire il linguaggio del mondo tech. Nel 2025, la società ha registrato un aumento della sua presenza e si è concentrata su un consolidamento della propria struttura. Il video mira a spiegare termini e concetti chiave legati alla tecnologia in modo semplice e diretto.

CRESCE Ehiweb. Il 2025 si chiude, infatti, come un anno di consolidamento e crescita strutturale per Ehiweb, società italiana che si occupa di connettività. Rispetto al 2024 Ehiweb registra un incremento del fatturato del 13%, una crescita delle connessioni del 24% e un ulteriore rafforzamento del proprio posizionamento sulla fibra ottica, con le connessioni Ftth che oggi rappresentano il 58% del totale. La crescita non riguarda soltanto l’accesso alla rete. Anche il comparto VoIP segna un incremento del 24% nel numero di linee attive, accompagnato da un aumento del traffico telefonico del 9%, mentre il segmento mobile registra a sua volta una crescita del 24% nel numero di Sim. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il video-glossario di Ehiweb per spiegare il mondo tech Leggi anche: Per un nuovo lessico epistemologico: pensare quando il mondo non si lascia più spiegare Perché i cinque sensi non bastano a spiegare come percepiamo il mondo: quanti ne abbiamo davveroLa nostra percezione sensoriale si serve di un sistema molto più complesso di quello a cinque sensi che conosciamo tutti.