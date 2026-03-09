Il vero ostaggio nello Stretto di Hormuz non è solo il petrolio in viaggio È il petrolio di riserva

In uno scenario di tensione nello Stretto di Hormuz, il petrolio di riserva diventa il vero ostaggio, più di quello in transito. Non si tratta semplicemente di pagare per la scarsità di petrolio disponibile, ma di affrontare l’impossibilità di farlo arrivare. La situazione coinvolge diverse nazioni e attori che monitorano attentamente questa area strategica, riconoscendo il ruolo cruciale che quella regione riveste nel mercato energetico globale.

di Giuseppe Pignataro* Non stiamo pagando la scarsità del petrolio. Stiamo pagando la sua impossibilità a farsi presenza. Una merce esiste davvero solo se passa: per mare, per assicurazione, per fiducia. È questo il senso economico della guerra in Iran e della crisi di Hormuz. Il greggio c’è ma non la possibilità di consegnarlo. E a quel punto il prezzo invade tutto: benzina, gas, tassi, noli, inflazione, Borse, perfino il costo degli oggetti più banali. Per capire la scena conviene distinguere due sigle. La EIA è l’agenzia statistica americana dell’energia: misura flussi, scorte, colli di bottiglia. La IEA è l’ Agenzia internazionale dell’energia, nata dopo la crisi del 1973: legge il mercato e la sua sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

