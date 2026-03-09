Alisson Santos ha vissuto un'infanzia complessa, seguendo mamma Aldia e un padre calciatore che si spostava frequentemente tra Brasile e altri paesi. Dopo aver trascorso parte della sua crescita in Brasile, è approdato allo Sporting, squadra in cui spesso iniziava le partite dalla panchina. La sua storia si intreccia con le origini di un calciatore che ha affrontato diversi trasferimenti e sfide durante la sua formazione.

A Carcavelos tira un vento fortissimo. Nulla di strano. Ogni affaccio sul mare in Portogallo sembra che ululi e che abbia sempre qualcosa di vorticoso. Aldia guarda il piccolo Alisson scorrazzare sulla sabbia, a calciare un pallone che gli arriva quasi alla tibia. È un po' malinconica, ma quando posa lo sguardo sul piccolo è invasa da quella sensazione di sollievo che ha solo chi ha trovato il senso della vita. Per una madre, la risposta al più grande degli interrogativi è la più semplice. Aldia vuole immortalare questo momento, lo chiama. Alisson si mette in posa, ma le folate sono troppo insistenti e si porta le mani sulle orecchie. Pallone davanti al destro, lacci della tuta che gli arrivano oltre le ginocchia nel tentativo di tenere ben stretti in vita i pantaloni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il vento di Carcavelos, mamma Aldia e... Alle origini di Alisson Santos

