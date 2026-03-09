Il turismo è una risorsa strategica la Città metropolitana al fianco dei Comuni | Versace rilancia Scilla

Il rappresentante della Città metropolitana ha dichiarato che il turismo è una risorsa strategica per lo sviluppo economico locale e ha annunciato il sostegno alle amministrazioni comunali impegnate nella valorizzazione dei borghi. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Scilla, dove si è parlato di iniziative per promuovere il territorio. La Città metropolitana continuerà a collaborare con i Comuni per rafforzare il settore turistico.

Il sindaco facente funzioni ribadisce il valore strategico del turismo e l’impegno di Metrocity nel sostenere le amministrazioni locali e la valorizzazione dei borghi del territorio “Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del territorio e le istituzioni devono sostenere concretamente le amministrazioni locali impegnate nella valorizzazione dei propri borghi”. È il messaggio lanciato dal sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenuto a margine di un incontro dedicato alle prospettive del turismo nell’area metropolitana. “Dal Castello Ruffo di Scilla, uno dei borghi più affascinanti e suggestivi del nostro territorio metropolitano- ha evidenziato- siamo pronti a ripartire per una nuova stagione turistica che non si limita soltanto al periodo estivo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

