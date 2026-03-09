Il Trodica si rilancia Castigata l’Urbania

Il Trodica si prepara a riprendere il cammino in campionato dopo aver vinto contro l’Urbania, che ha subito una sconfitta con risultato di 2-1. La squadra di casa ha schierato un modulo 3-5-2 con Febbo tra i pali, mentre in campo sono scese diverse formazioni con cambi nel corso della ripresa. L’Urbania ha presentato una formazione con Febbo, Cantarini e Ciaramitaro tra i titolari, sostituzioni sono state effettuate nel secondo tempo.

2 URBANIA 1 (3-5-2): Febbo, Cantarini, Ciaramitaro, Passalacqua, Gobbi (32' st Bugaro), Leo, Emiliozzi, Panichelli, Veneroso (20' st Vanzan), Cognigni (26' st Romero), Spagna (30' st Marchionni). All: Buratti. URBANIA (3-4-1-2): Casadei, Olivi, Bruzzechesse, Dal Compare, Delbianco (41' st Serges), Kalombo, Zingaretti (16' pt Sarli), Manna (26' st Vrioni), Conti, Triana, Fagotti (13' st D'Urso). All: Cornacchini. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: Veneroso (R) 18' pt, Romero 36' st, Conti (R) 40' st. Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Spagna, Zingaretti, Olivi, Kalombo, Cantarini, Veneroso, Febbo, Conti. Espulso mister Buratti. Dopo oltre un mese il Trodica torna al successo nel fortino del San Francesco, superando con merito 2 a 1 una buona e mai doma Urbania.