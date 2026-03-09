Il Tribunale risequestra il cantiere di viale Papiniano a Milano | Il titolo non era idoneo nessuna buona fede

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il sequestro del cantiere di viale Papiniano 48, accogliendo il ricorso della Procura. La decisione si basa sul fatto che il titolo di proprietà non era ritenuto idoneo e che non c’era buona fede da parte degli interessati. La revoca del sequestro era stata già decisa in precedenza, ma ora è stata annullata.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha accolto il ricorso della Procura e disposto di nuovo il sequestro del cantiere di viale Papiniano 48. Per i giudici, non sussiste la "buona fede" sostenuta dal gip lo scorso dicembre.