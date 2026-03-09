Il Trapani non è stato escluso dalla Serie C ma cambia ancora la classifica del campionato

Il Trapani non è stato escluso dalla Serie C, ma la sua posizione in classifica cambia a causa di una penalizzazione di cinque punti in questa stagione, portando il totale a -20 punti. La squadra siciliana si trova quindi a dover affrontare una nuova situazione di classifica, senza che ci siano state altre modifiche ufficiali alla partecipazione nel campionato.

Il Trapani viene penalizzato ancora. Sono -5 punti da scontare in questa stagione (per un totale di -20) per la squadra siciliana. In questo modo cambia ancora la classifica di Serie C girone C. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caos in Serie C, pesante penalizzazione per il Trapani: come cambia la classifica del girone CLa Figc ha sanzionato il Trapani Calcio con una pesante penalizzazione che stravolge la classifica del girone C.

Trapani, Antonini: Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionatoDopo la sentenza del Tribunale Federale che ha inflitto altri cinque punti di penalizzazione al Trapani, il presidente Valerio Antonini ha commentato. tuttomercatoweb.com

Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN solo cinque punti di penalizzazioneIl Trapani non è stato escluso dal campionato. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti sanzionato il club siciliano, militante nel girone C. tuttomercatoweb.com

Un'altra stangata per il Trapani del presidente Valerio Antonini. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione in corso comminando una serie di inibizioni e di squalifiche per i dirigenti del club. x.com

