Il test | Così abbiamo ricostruito il viaggio del cuore di Domenico Ecco cosa è successo

Il 9 marzo 2026 a Firenze, l’associazione Nopc ha pubblicato un report dettagliato sul viaggio di Domenico Caliendo, un bambino coinvolto in un episodio di trapianto. Con 33 anni di esperienza e oltre 15.000 missioni senza incidenti, il team ha ricostruito passo dopo passo il percorso che ha portato Domenico dall’origine alle cure finali. La ricostruzione si basa su dati e testimonianze raccolti durante le operazioni.

Firenze, 9 marzo 2026 – Con 33 anni di esperienza nella logistica dei trapianti alle spalle e oltre 15mila missioni compiute senza mai un intoppo, l’associazione fiorentina Nopc (Nucleo operativo di protezione civile) non riesce a farsi una ragione di quanto accaduto al piccolo Domenico Caliendo. La vicenda del bambino di 2 anni morto a Napoli dopo che il cuore destinato al trapianto era arrivato inutilizzabile, come un blocco di ghiaccio, all’ospedale Monaldi, ha lasciato sbigottita l’Italia. E Massimo Pieraccini, presidente e fondatore del Nopc, egli stesso attivo volontario impegnato in numerosi trasporti (soprattutto di cellule destinate al trapianto nei malati di leucemia) ha seguito il caso con grande passione dalla sede di Villa Strozzi a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Il cuore malato di Domenico espiantato 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo". Ecco cos'è successoNapoli, 26 febbraio 2026 – Il cuore malato del piccolo Domenico è stato espiantato 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo prelevato a Bolzano.

Addio a Domenico, il bimbo col cuore bruciato: momenti drammatici, cosa è successoPer due mesi ha lottato aggrappato a una speranza che si è fatta via via più sottile.

