Il rispetto fa scuola | oggi lo doniamo con una mimosa

Lo scorso sabato mattina, all’istituto Parini di Lecco, le studentesse sono state accolte con un rametto di mimosa e un sorriso da un compagno di scuola nell’atrio, al suono della prima campanella. L’evento ha rappresentato un gesto simbolico legato alla giornata dedicata al rispetto, coinvolgendo studenti e insegnanti in una piccola cerimonia di benvenuto.

Destinatarie del dono non solo le alunne, ma tutte le donne della scuola: le docenti, il personale scolastico, la dirigente Raffaella Maria Crimella. A farsi promotori dell'iniziativa in prima battuta sono stati i componenti del Comitato Genitori del Parini, che hanno condiviso l'idea con i rappresentanti degli studenti dell'istituto, ottenendone subito l'approvazione entusiasta e il supporto incondizionato. I rametti da regalare sono stati potati dalla pianta di mimosa presente nel cortile della scuola, che nei giorni scorsi aveva regalato un'esplosione di fiori ammirata da chi si è trovato a passare per via Badoni. Il papà di uno studente, il signor Giancarlo Cantele, ha donato a favore dell'iniziativa ulteriori fiori, meritando il ringraziamento ufficiale degli organizzatori.