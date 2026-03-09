Il rispetto fa scuola | oggi lo doniamo con una mimosa

Sabato mattina, presso l’istituto Parini di Lecco, le studentesse sono state accolte nell’atrio con un rametto di mimosa e un sorriso di un compagno di scuola, al suono della prima campanella. La scena si è svolta senza annunci o preavvisi, creando un momento di sorpresa per le ragazze che frequentano l’istituto. L’evento si è svolto in modo spontaneo e diretto, senza coinvolgimenti esterni.

Destinatarie del dono non solo le alunne, ma tutte le donne della scuola: le docenti, il personale scolastico, la dirigente Raffaella Maria Crimella. A farsi promotori dell’iniziativa in prima battuta sono stati i componenti del Comitato Genitori del Parini, che hanno condiviso l’idea con i rappresentanti degli studenti dell’istituto, ottenendone subito l’approvazione entusiasta e il supporto incondizionato. I rametti da regalare sono stati potati dalla pianta di mimosa presente nel cortile della scuola, che nei giorni scorsi aveva regalato un’esplosione di fiori ammirata da chi si è trovato a passare per via Badoni. Il papà di uno studente, il signor Giancarlo Cantele, ha donato a favore dell’iniziativa ulteriori fiori, meritando il ringraziamento ufficiale degli organizzatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

