Il riscatto di Estupinan Allegri fa due su due | derby al Milan Inter brutta copia

Il derby tra Milan e Inter si è giocato ieri sera a 'San Siro' e ha visto i rossoneri vincere 1-0 grazie a un gol di Pervis Estupinan al 35'. La partita, valida per la 28ª giornata della Serie A 2025-2026, ha visto Allegri guidare il Milan alla seconda vittoria consecutiva contro i nerazzurri. La squadra di Inzaghi ha mostrato una prestazione deludente, senza riuscire a trovare il pareggio.

Nella notte che porta al compleanno dell'Inter, come evidenziato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è stato il Milan a soffiare forte sulla torta del derby di Milano. I rossoneri, grazie al successo per 1-0 firmato da un sinistro sotto la traversa di Pervis Estupinan al 35', sono arrivati a sette derby di fila senza sconfitte. E sette sono anche i punti di distacco dall'Inter, ancora in vetta alla classifica di Serie A, a dieci giornate dalla fine. Non pochi. Però tanto basta - in casa Milan - per sognare la rimonta Scudetto e - in casa Inter - insinuare dubbio. Per il 'CorSera' la squadra di... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il riscatto di Estupinan, Allegri fa due su due: derby al Milan, Inter brutta copia Articoli correlati Leggi anche: Derby Milan-Inter, probabile formazione: Estupinan o Bartesaghi? L’unico dubbio di Allegri Derby Milan-Inter, probabili formazioni: Allegri lancia Estupinan da titolareDerby Milan-Inter, partita importantissima per entrambe le squadre: il Diavolo ha la possibilità di riaprire un minimo la speranza Scudetto. Aggiornamenti e notizie su Il riscatto di Estupinan Allegri fa due... Temi più discussi: Estupinan, 90' per prendersi il Milan: il primo derby è l'ultima possibilità; Milan-Inter, ultimo tango a San Siro? Da Modric a Calhanoglu, da Sommer a Estupinan: per chi può essere l'ultimo Derby; Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan; Probabile formazione Milan: Allegri si affida a Leao-Pulisic, a sinistra Estupinan. Milan-Inter, il derby della Madonnina lo decide un gol di EstupinanGli uomini di Allegri si aggiudicano anche il derby di ritorno e si piazzano a -7 proprio dalla capolista nerazzurra ... it.blastingnews.com Estupinan regala il derby al Milan e prolunga il campionato. Ma che brutta la sfida di San SiroUna rete di Estupinan regala al Milan la vittoria nel derby contro l'Inter e prolunga la lotta per lo scudetto ... ilfattoquotidiano.it #Calcio #SerieA Il Milan si prende un altro derby e mette paura all'Inter capolista: il gol rossonero lo firma Estupinan. La Roma cade 2-1 contro il Genoa, giallorossi raggiunti al quarto posto dal Como. A un punto si avvicina la Juve. Scatto salvezza del Lecce x.com ESTUPINAN FA VOLARE ALLEGRI: CAMPIONATO CHE SI RIAPRE Al Milan basta un solo gol per fermare l'Inter e portarsi a -7 dalla vetta Il Napoli non recupera quindi nessun punto sul secondo posto, rimanendo a -4: l'Inter si trova invece ora a -11 PE - facebook.com facebook