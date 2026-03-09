Gli italiani bloccati alle Maldive sono stati evacuati con un volo dell’Unità di crisi. Non si trovano in una zona di conflitto, ma si è resa necessaria un’operazione di emergenza per riportarli a casa. La situazione ha richiesto un intervento rapido, poiché molte persone si sono trattenute a lungo sull’isola. Il volo ha portato in salvo i cittadini italiani coinvolti.

«Anche se non siamo nella zona rossa del conflitto, c’è un’emergenza evacuazione: la gente si è trattenuta abbastanza su questo territorio». A parlare è Giorgia Marazzi, console onoraria per l’Italia alle Maldive. Da quando il 28 febbraio scorso è scoppiato il conflitto in Medio Oriente, su di lei - in contatto con la Farnesina - incombe l’onere di far rientrare a casa i connazionali bloccati a Malè. Fermo restando la priorità assegnata dal ministero a chi è rimasto intrappolato nelle zone di guerra. Le stesse città - Dubai, Abu Dhabi, Doha - su cui fanno scalo la maggior parte delle compagnie tra l’Italia e le Maldive. «Bisogna evacuare il più possibile - prosegue Marazzi -. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il rientro degli italiani bloccati alle Maldive con il charter dell’Unità di crisi

