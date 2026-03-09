Un magistrato, noto ex sostituto procuratore a Napoli, ha commentato il referendum definendolo una svolta importante e ha invitato a evitare le dispute politiche che potrebbero compromettere questa occasione. Ha sottolineato che perdere questa opportunità per motivi di partito sarebbe un errore grave, che potrebbe prolungare i problemi della giustizia nel paese. La sua posizione mette in evidenza l’importanza di mantenere il focus sull’obiettivo del voto.

Svolta epocale. Con il referendum siamo di fronte ad una svolta epocale per il nostro Paese, ad uno di quei momenti in cui si scrive la storia. Lo dico senza enfasi. E sarebbe, davvero, un peccato perdere questa opportunità per tatticismi o calcoli politici, condannando la giustizia ad altri decenni di agonia. L’asprezza dei toni della discussione a cui si è arrivati e le tante posizioni aprioristiche, da un lato e dall’altro, dimostrano che, ormai, il punto focale è, purtroppo, diventato un altro. Non più la riforma sacrosanta di una giustizia agonizzante, ma un pro o contro il governo. E questo è davvero un peccato mortale. Si tratta di un errore che il nostro Paese potrebbe pagare per i prossimi decenni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il referendum è una svolta epocale. Non roviniamolo con le liti politiche»

