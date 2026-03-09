Questa settimana a Milano si parla di gin, con un particolare focus sul mix tra i profumi speziati e floreali del gin griffato da Dr Dre e Snoop Dogg. La città diventa il centro di un evento che unisce musica rap e beverage, creando un connubio tra due mondi diversi che si incontrano in un’area di interesse condiviso. La scena musicale e quella delle bevande si incontrano in un contesto che celebra la cultura urbana e i nuovi trend.

Gin questa settimana. E musica rap a palla, perché è ancora una volta Milano a raccontare una storia che unisce attitudini e mondi diversi in un cocktail (è proprio il caso di dirlo) di successo. Palcoscenico il «Mio Lab» di Park Hyatt Milano, salotto cosmopolita tra Duomo e Piazza Scala dove ci si siede al bancone del cocktail bar di una grande capitale non solo europea. Occasione per assaggiare oggi «Still G.I.N. by Dre and Snoop». E qui, per chi non ci avesse ancora affondato le narici e bagnato l'ugola, bisogna decriptare l'etichetta che cataloga un gin ultra premium firmato da Dr Dre e Snoop Dogg, coppia di visionari e icone della West Coast. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il rap speziato e floreale del gin griffato Dr Dre e Snoop Dogg

