Il pugno di Hulk il calcio di Kaio Korge e i colpi più allucinanti della rissa in Cruzeiro-Atletico MG

Durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro, una rissa ha coinvolto diversi calciatori, tra cui Hulk e Kaio Jorge. Nel caos, sono stati sferrati colpi violenti e si sono visti alcuni dei momenti più intensi e spettacolari della rissa, con calci e pugni che hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti. La scena si è protratta per diversi minuti, creando grande scompiglio sul campo.