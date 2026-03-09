Il profeta dell’Italrugby | 6 Nazioni? Lo vinceremo

Durante una partita all'Olimpico, Diego Dominguez ha rivolto una battuta a Jonny Wilkinson, sottolineando che l'Italia sta migliorando nel rugby e che, secondo lui, potrebbe vincere il Sei Nazioni. Dominguez, considerato il

«Lo sapete che oggi le prendete dall'Italia?». Così Diego Dominguez appena incrocia gli occhi del baronetto Jonny Wilkinson, anche lui all'Olimpico per la sfida che ha scritto la storia del rugby italiano. Da un lato, l'inglese che nel 2003 ha regalato un mondiale al XV della Rosa, dall'altro il diez del rugby azzurro (nella foto nel 2003), protagonista dell'Italia degli anni '90. È stato lui la sera prima a parlare ai giocatori. «Stavo a Milano e mi arriva una telefonata di Gonzalo: senti è da un po' che ce l'ho in testa, verresti a consegnare le maglie? Puoi immaginare la pressione. Treno, tutto pieno. 7.20 Termini, 7.30 albergo per incontrare la squadra.