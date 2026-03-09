Il primo atto economico della vita non è acquisire ma rinunciare

In un testo di Annamaria Spina si riflette sul primo atto economico che una persona compie: rinunciare, non acquisire. L’autrice esplora come concetti come valore, scambio, capitale e crescita siano stati appresi, ma nessuno di essi rappresenti il punto di partenza. La riflessione si concentra sulla relazione tra le azioni iniziali di rinuncia e le nozioni di economia.

di Annamaria Spina L’economia mi ha insegnato molte parole. valore, scambio, capitale, crescita ma nessuna di queste parole è venuta per prima. “La prima esperienza economica della mia vita non è stata ottenere qualcosa. è stata rinunciare”. Non ricordo l’oggetto preciso, rammento il momento, ricordo la percezione nitida, quasi fisica, di trovarmi davanti a una soglia, da una parte il desiderio, dall’altra qualcosa di più profondo, più intenso, che non aveva ancora un nome ma che già esercitava una forza superiore. In quell’istante, senza saperlo, stavo compiendo il mio primo atto economico reale, non stavo acquisendo una risorsa, stavo. “decidendo di non consumare me stessa”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

