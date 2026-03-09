il preludio e la fuga di allison santos al napoli

Allison Santos, calciatore del Napoli, ha dichiarato di aver scelto il calcio perché, se non fosse stato un atleta, avrebbe preferito diventare musicista. La sua passione per la musica è nota, e questa affermazione sottolinea un aspetto personale che si lega alla sua vita fuori dal campo. Santos si è espresso in modo chiaro e diretto, rivelando un legame profondo con il mondo artistico.

Arrivato l'ultimo giorno di calciomercato invernale, l'attaccante brasiliano ci ha messo poco tempo a diventare titolare e ha portato alla squadra di Conte quella leggerezza che mancava dai tempi di Kvaratskhelia “Se non fossi stato un calciatore, sarei stato un musicista” dice Allison Santos e non si fa fatica a credergli. Nell’ultima partita di Serie A, vinta dal Napoli per 2-1 contro il Torino, l’attaccante, dopo aver ricevuto palla, ha dato inizio a una sinfonia fatta non di spartiti e note, ma di doppi passi per dribblare l’avversario, poi si è spostato la palla sul destro e ha segnato con un tiro non certo potente, ma forte abbastanza da lasciare a Paleari solo il triste compito di dover voltare la testa e vedere la palla oltre la linea della porta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

