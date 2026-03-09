Il Politecnico di Bari apre le porte alle Aree interne | il piano per trasformarle in motore di crescita

Il 9 marzo 2026 si è svolta a Bovino la prima Conferenza pubblica del progetto PolInternE, promosso dal Politecnico di Bari. La riunione si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Bovino e ha visto la partecipazione dell’assessora all’Urbanistica della Regione Puglia. Durante l’evento, sono stati presentati i piani per coinvolgere le Aree interne e avviarne lo sviluppo.

Si è tenuta oggi, 9 marzo 2026, presso la sala consiliare del Comune di Bovino, la prima Conferenza pubblica del progetto PolInternE – Orientiamoci insieme verso il futuro delle Aree Interne, promosso dal Politecnico di Bari al quale ha partecipato l'assessora all'Urbanistica della Regione Puglia, Marina Leuzzi. Un appuntamento che ha segnato una tappa significativa nel percorso di costruzione di un dialogo strutturato tra l'ateneo pugliese, le istituzioni locali e le comunità dell'Appennino Dauno. La conferenza di Bovino rappresenta il punto di arrivo di un lavoro preparatorio avviato dal Politecnico di Bari nei mesi scorsi, che ha già coinvolto la Regione Puglia, le istituzioni del territorio e alcune scuole dell'Appennino Dauno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

