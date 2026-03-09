Il Pescara Pallanuoto è inarrestabile Italica battuta a Roma 24-9

Il Pescara Pallanuoto ha ottenuto la sua undicesima vittoria stagionale nel campionato di serie B, girone 3. Nella dodicesima giornata del torneo, la squadra ha battuto l’Italica Roma con un punteggio di 24-9, nella partita giocata al Foro Italico. La formazione abruzzese ha confermato il suo rendimento in questa stagione, portando a casa un risultato schiacciante.

Salgono a undici i successi del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nella giornata numero 12 del campionato di serie B, girone 3 supera con il punteggio di 24-9 l'Italica Roma nella partita giocata al Foro Italico. Gara controllata sin dalle prime battute dalla squadra di mister Franco Di Fulvio, oggi aiutata anche dall'apporto fornito dai tanti giovani presenti in rosa. Nel finale, con il risultato ormai acquisito, i biancazzurri hanno concesso qualche gol di troppo all'avversario che non è piaciuto all'allenatore, soddisfatto tuttavia per una prestazione più che positiva. Sabato si torna a Le Naiadi per la sfida casalinga contro il Civitavecchia.