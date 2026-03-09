Il nome di Firenze negli Epstein Files dal palazzo storico al corso di cucina | viaggi e prenotazioni per il magnate

Firenze compare negli Epstein Files, un archivio che raccoglie documenti e riferimenti legati a un noto magnate. Tra i luoghi citati ci sono un palazzo storico e un corso di cucina, entrambi associati alle sue attività e ai suoi spostamenti nella città toscana. Le informazioni riguardano viaggi e prenotazioni effettuate, senza approfondimenti su motivazioni o implicazioni.

Firenze, 9 marzo 2026 – C'è anche un pezzo di Firenze negli Epstein Files, il mare magnum di documenti resi disponibili dagli Stati Uniti, tramite l'Epstein files transparency act, che ha reso pubblici, consultabili e scaricabili, tutti i file relativi al procedimento penale (si tratta in gran parte corrispondenze mail) nei confronti di Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni, morto in carcere nel 2019. Eva Cavalli: "In una spa turca è iniziato il mio inferno, lacerato un organo vitale" Il nome della nostra città e del suo hinterland compaiono proprio in una mail inviata a maggio del 2018 da Lesley Groff, l'assistente personale di Epstein che per quasi 20 anni ha gestito l'agenda del magnate.