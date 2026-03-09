Il Napoli ha mostrato interesse per l’attaccante del West Ham, Crysencio Summerville, secondo quanto riportano gli esperti di mercato di TEAMtalk in Inghilterra. Il club partenopeo si prepara a sfidare il Tottenham, che ha già messo gli occhi sul giocatore. Summerville è al centro di alcune trattative di mercato, con vari club europei che lo cercano.

Gli esperti di mercato in Inghilterra di TEAMtalk parlano dell'interesse del Napoli sull'attaccante del West Ham, Crysencio Summerville, che è ricercato da molti club Calciomercato Napoli: interesse per Summerville. "L'attaccante 24enne è stato in forma smagliante, segnando nelle ultime settimane sette gol e fornendo un assist in 10 presenze, mentre gli uomini di Nuno Espirito Santo lottano per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le sue prestazioni con il West Ham non sono passate inosservate in Premier League e oltre, e la sua forma ha spinto anche l'allenatore dei Paesi Bassi Ronald Koeman ad ammettere che l'ala è in considerazione per una convocazione in nazionale.

Dall'Inghilterra: il Napoli sfida il Tottenham per Summerville, ma dipenderà dal futuro del West Ham

