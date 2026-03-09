Il movimento francese noto come “Nouvelle Vague” ha rivoluzionato il cinema d’autore negli anni ’50 e ’60. Ora, con l’uscita di un nuovo film dedicato a questa corrente, si ripercorrono le tappe di un fenomeno che ha influenzato registi e stili di narrazione, portando alla ribalta tecniche innovative e approcci più liberi alla realizzazione cinematografica.

È uscito questa settimana al cinema uno dei film meno usuali tra quelli che raccontano storie di cinema. Si intitola Nouvelle Vague, è francese ma l’ha girato l’americano Richard Linklater e racconta la storia di come il regista Jean Luc Godard realizzò il suo primo e più famoso film, Fino all’ultimo respiro, del 1960. La particolarità sta nel fatto che è scritto, recitato e girato per sembrare un film di quegli anni lì e del tipo che giravano gli altri registi francesi come Godard: un film della Nouvelle Vague, appunto. Questa complicata operazione di imitazione a Nouvelle Vague è riuscita e anche per questo il film è stato molto apprezzato fin dalla sua presentazione al festival di Cannes a maggio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il movimento francese che cambiò il cinema d’autore

