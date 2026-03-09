Una persona ha raccontato che il suo pitone non si alimenta da quattro mesi, poiché nei negozi non vengono più venduti topi vivi e lui rifiuta quelli congelati. La richiesta di aiuto è rivolta a chi può offrire una soluzione, evidenziando la preoccupazione per la salute dell’animale. La storia mette in luce le difficoltà di chi possiede rettili e si trova di fronte a problemi di alimentazione.

Qualcuno potrà pensare che il palato di Snake è stato abituato troppo bene, qualcun altro che anche i rettili fanno i capricci e inscenano lo sciopero della fame. Ad ogni modo Snake, così si chiama il protagonista di questa storia, rischia di morire di fame, e i suoi proprietari lanciano l'allarme chiedendo aiuto. La storia di Snake. Il pitone reale mangia ogni 3-4 mesi, non tutti i giorni, e sin da subito Snake è stato abituato dalla famiglia che lo ha adottato a mangiare topi vivi, bianchi e piccolini. Peccato che non se ne trovino più e il rettile non abbia intenzione di nutrirsi d'altro. Emiliano Zambelli Gat, il suo proprietario, si sfoga dalle pagine del Gazzettino: "Ci trovavamo bene a Belluno, li prendevamo in negozio.

"Il mio pitone è a digiuno da 4 mesi perché i negozi non vendono più topi vivi, e lui non vuole quelli congelati. Aiutatemi, rischia di morire di fame": la storia di Snake

