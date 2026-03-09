Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha partecipato questa mattina a Limbiate per l’inaugurazione della nuova sede dell’Its Move Academy, un’istituzione dedicata alla formazione professionale nei settori della logistica e della mobilità sostenibile. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituto e di autorità locali, che hanno assistito alla cerimonia di apertura.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilità

Articoli correlati

Nuove sedi formative a Limbiate: inaugurazione con il Ministro ValditaraAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...

Contenuti utili per approfondire Its Move Academy

Temi più discussi: Apre una nuova scuola e il ministro Valditara fa tappa in Brianza; Una nuova sede a Limbiate per Enaip Lombardia e Its Move: inaugurazione con il Ministro Valditara; Nuove sedi formative a Limbiate: inaugurazione con il Ministro Valditara; Apre una nuova scuola e il ministro Valditara fa tappa in Brianza.

Il ministro Valditara a Limbiate inaugura sede dell’Its Move Academy: formazione professionale in logistica e mobilitàIl ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara è stato ospite questa mattina a Limbiate per l’inaugurazione della nuova sede formativa ... ilnotiziario.net

Nuove sedi formative a Limbiate: inaugurazione con il Ministro ValditaraSarà inaugurata a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, la nuova sede formativa nata dalla collaborazione tra Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione ... ilnotiziario.net

ITS Digital Academy "Mario Volpato". . Grandi novità in arrivo per il mondo ITS! Il 20 febbraio saremo a Roma per la firma di un accordo storico tra la Polizia Postale e la Rete ITS Italy. Cosa prevede l'accordo Percorsi didattici innovativi: Progettazione di cor - facebook.com facebook