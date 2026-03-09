Il Milan vince il derby e riapre la corsa scudetto L’Inter è stanca

Il Milan ha ottenuto una vittoria nel derby, riaprendo la corsa al titolo di campione d’Italia. L’Inter, invece, sembra aver subito un calo di energia, evidenziato dalla fatica mostrata in campo. La partita ha lasciato intatta la distanza in classifica, ma ha acceso nuove speranze per le squadre di testa. La sfida ha mostrato una Inter visibilmente affaticata, mentre il Milan si è presentato più reattivo.

Vince il Milan e riapre la corsa scudetto, non tanto per i punti di distacco che restano in una classifica ancora lunga ma per la sensazione diffusa che l’Inter stia attraversando la prima, vera, crisi fisica della stagione. E’ stato il derby di Estupinian, che i tifosi rossoneri avrebbero preferito vedere seduto in panchina in caso di recupero pieno di Bartesaghi e che, invece, è diventato l’uomo del destino approfittando di una delle tante imprecisioni della capolista: questa volta una lettura errata di Luis Henrique. La sintesi della vittoria del Milan in un aggettivo: ordinato. Quella della sconfitta dell’Inter si trova nell’incrocio tra il suo essere stata lenta, prevedibile, orizzontale e stanca. 🔗 Leggi su Panorama.it

