Il Milan fa il Diavolo a -7

Il Milan ha vinto il derby di Milano, salendo a meno sette punti dall’Inter. La partita si è conclusa con il successo dei rossoneri, che hanno ottenuto i tre punti grazie a un gol di Estupinan, che ha segnato con una sassata. La squadra di Allegri mantiene la posizione in classifica, mentre l’Inter ha subito la sconfitta sul campo.

Il derby di Milano resta nelle grinfie del Milan di Allegri che sale a meno 7 dall'Inter, piegata dalla sassata di Estupinan. Deludono Chivu gli attaccanti di riserva, Pio Esposito e Bonny, segnali di grande stanchezza arrivano dagli altri esponenti. L'unica occasione, utile, per firmare il pari, arriva sul piede magico di Dimarco che sbava come mai capitato in questa stagione. Nel finale le proteste nerazzurre per un mani di Ricci in area su cui Doveri e Var sorvolano. Il campionato qui inteso come scudetto non è affatto riaperto ma è evidente che al Milan fa molto comodo questo successo perché allunga su Napoli e Roma in modo significativo. Nel Milan splendono i soliti noti, Modric, Pavlovic, Estupinan (incredibile ma vero) e anche Leao che non approfitta di un paio di ripartenze.