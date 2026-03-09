Il meteo sull’Italia si conferma instabile | prosegue soprattutto al nord questo anticipo di primavera ma da metà mese previsto un peggioramento del clima dando luogo all’ultimo colpo di coda di questo atipico inverno

L’Italia sta vivendo un periodo di tempo molto variabile, con condizioni che cambiano frequentemente nel corso della giornata. Al nord, si avverte ancora un’aria primaverile anticipata, mentre a metà mese sono previste nuove precipitazioni e un peggioramento delle condizioni climatiche. Le giornate si alternano tra momenti soleggiati e piogge intense, costringendo le persone a mettere di nuovo in valigia l’ombrello.

Questo inizio di marzo è caratterizzato da un meteo ballerino, dove si alternano giornate che sembrano un antipasto di primavera, ma che poi evolvono costringendo gli italiani a recuperare l'ombrello per proteggersi dalle precipitazioni. La nuova settimana parte seguendo lo stesso copione già visto nel weekend, con il cielo che si apre, poi si increspa dando luogo a lievi ma fastidiose piogge, e infine torna a rasserenarsi. Un balletto atmosferico che sta creando non pochi disagi agli italiani, costretti a fare i conti con repentini cambiamenti meteo. Le previsioni meteo per oggi. Secondo il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, questo lunedì vedrà un clima piuttosto gradevole al Nord con cielo sereno e temperature miti.