Il Messina Futsal vince il big match contro la Gear Piazza Armerina

Il Messina Futsal ha battuto la Gear Piazza Armerina in un match decisivo, grazie a una prestazione basata su qualità tecniche e determinazione. La squadra ha mostrato carattere e impegno, riuscendo a superare gli avversari in una partita importante. La vittoria è arrivata con un risultato positivo, confermando la forza del team in questa fase della stagione.

La squadra peloritana si è imposta per 6 a 2 l'importante sfida, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 Qualità tecniche, carattere e tanto cuore hanno spinto il Messina Futsal, ancora una volta, oltre l'ostacolo. La squadra peloritana ha vinto per 6 a 2 l'importante sfida contro la Gear Piazza Armerina, valida per la penultima giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5. Davanti alla bella e festosa cornice di pubblico proposta dal "PalaLaganà", i giallorossi, privi dello squalificato capitano Nanni Piccolo, ribaltano l'iniziale vantaggio degli ennesi con i gol di Giuseppe Puglisi e Damiano Saccone.